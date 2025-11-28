Luego del partido de Ida de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 entre Chivas y Cruz Azul, el técnico argentino, Ricardo Antonio La Volpe, reveló el defecto que ve en el equipo de Gabriel Milito, y de no corregirlo le podría costar la Liguilla a su compatriota.

El “Bigotón” analizó en redes sociales los primeros 90 minutos de esta serie y se percató que a Gabriel Milito se le cayó su escuadra en la segunda mitad, aunque resaltó que esto lo viene viendo desde la Fase Regular.

“En el partido de ayer, donde vimos de local a Chivas ante Cruz Azul, fue un duelo muy parejo; en el segundo tiempo como le ha venido pasando a Guadalajara, pierde intensidad y ahí apretó Cruz Azul”.

El exentrenador del Rebaño Sagrado también reconoció que se vieron las caras dos estrategas inteligentes, pero que a los planteamientos de ambos les hizo falta protagonismo.

“Se enfrentaron dos técnicos inteligentes, pero lo que más me extrañó fue que ninguno de los dos supo salir con protagonismo, sin pelota dominada, generalmente buscaron pelotazo con el arquero para encontrar mano a mano arriba y segundas jugadas”, señaló.

En análisis de Ricardo Antonio La Volpe.

“Para hacer una salida con protagonismo se busca el costado con mejores jugadores, para limpiar zonas con movimientos específicos”, finalizó Ricardo Antonio La Volpe.

¿Cuándo es el partido de Vuelta entre Cruz Azu y Chivas?

El partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 entre Cruz Azul y Chivas, se celebrará este domingo 30 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por TUDN, Canal 5 y ViX.