Alan Mozo es uno de los futbolistas que ha demostrado más amor por Chivas en los últimos años, gestos que han ocasionado que la afición le guarde un gran cariño, el cual quedó demostrado durante el duelo de Ida de los Cuartos de Final contra Cruz Azul.

Durante el minuto 83 de juego, Bryan González no pudo continuar en el terreno de juego por una sobrecarga muscular, por lo que debió ser reemplazado y el elegido por Gabriel Milito fue el carrilero surgido de los Pumas, quien ingresó al campo con gran emoción, la cual se contagió de inmediato a las gradas del Estadio Akron.

En el momento en el que ingresó y el sonido local mencionó su nombre, la afición rojiblanca lanzó aplausos en señal de alegría por el regreso a la actividad de Mozo, quien no pudo ocultar su felicidad con una serie de gestos que hizo desde que pisó el césped del terreno de juego.

Es por eso que después del término del partido contra La Máquina que concluyó empatado a cero goles, el carrilero apareció en redes sociales para agradecer el gesto a los aficionados y de paso demostrar su compromiso en búsqueda del pase a Semifinales.

“Gracias afición por el recibimiento. No tengo palabras. Vamos por todo en la Vuelta”, escribió el carrilero del Guadalajara en su cuenta de Instagram después del efusivo recibimiento que le dieron los asistentes al Estadio Akron.

¿Desde cuándo no jugaba Alan Mozo con Chivas?

Ante la llegada de Richard Ledezma, el rol de Alan Mozo dentro del Guadalajara ha sido de suplente, por lo que ha ido perdiendo protagonismo, aunque sigue siendo de los futbolistas más queridos por la afición rojiblanca.

El último partido en el que había tenido actividad el canterano de los Pumas fue en la jornada 6 contra Xolos el 22 de agosto. Posteriormente sufrió una lesión en la rodilla que lo alejó de las canchas durante varios meses, regresando para la recta final del campeonato.