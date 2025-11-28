Chivas desaprovechó la oportunidad de llevarse una ventaja en el duelo de Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025 contra Cruz Azul en la cancha del Estadio Akron, por lo que el entrenador Gabriel Milito necesitará de sus mejores hombres para conseguir el triunfo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Sin duda, uno de los mejores futbolistas del Guadalajara en todo el semestre ha sido el carrilero por izquierda, Bryan González, quien encendió las alarmas debido a que no pudo concluir el partido frente a La Máquina por una molestia física, poniendo en entredicho su lugar en el duelo de Vuelta.

Sin embargo, el propio Gabriel Milito se encargó de darle calma a los aficionados, revelando que el motivo de la salida del Cotorro del terreno de juego fue una sobrecarga muscular, por lo que vislumbra que sí jugará el domingo contra La Máquina.

“Esperemos que Cotorro llegue. Fue una sobrecarga muscular, Cotorro es fuerte, es un chico con mucha salud y me imagino que va a estar”, explicó el entrenador en conferencia de prensa al término del partido en el Estadio Akron.

La dolorosa falla del Cotorro en el Chivas vs. Cruz Azul

Bryan González tuvo la primera jugada de verdadero peligro del Guadalajara sobre la portería de Andrés Gudiño en un tiro libre al corazón del área, en donde el Cotorro remató de primera intención, pero para su mala fortuna la redonda se fue a un costado de la puerta cementera.

¿Quiénes son los descartados para jugar el Chivas vs. Cruz Azul?

En el Guadalajara hay varios lesionados que no han podido integrarse en estas semanas debido a que están en sus respectivos procesos de recuperación, por lo que para el duelo contra La Máquina, el chiverío no podrá contar con Diego Campillo, Leonardo Sepúlveda y Miguel Tapias. La única duda es Armando González que presenta molestias en un muslo.

¿Cuándo se jugará el juego de Vuelta entre Chivas y Cruz Azul?

El segundo duelo de la serie entre rojiblancos y celestes se llevará a cabo el próximo domingo 30 de noviembre en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.