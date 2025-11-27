El parón futbolístico por la Fecha FIFA y el Play-In no hizo que Chivas olvidara su estilo de juego y propuesta futbolística, por lo que la escuadra rojiblanca intentó ocasionar peligro en todo momento sobre la portería de Cruz Azul, en donde Bryan González falló la primera jugada que parecía un gol cantado para los tapatíos.

El Guadalajara priorizó el mantener la pelota en su control, buscando aprovechar los espacios que cediera La Máquina en algunas ocasiones; sin embargo, la primera de peligro surgió en una pelota detenida tras una mano en tres cuartos de cancha.

Efraín Álvarez mandó un servicio al corazón del área celeste, en donde el Cotorro logró meterse durante la salida de los defensores que intentaron dejarlo en fuera de lugar, por lo que el lateral definió de primera intención, pero la redonda se fue a un costado de la puerta defendida por Andrés Gudiño.

¿Cuándo se jugará el juego de Vuelta entre Chivas y Cruz Azul?

El segundo duelo de la serie entre rojiblancos y celestes se llevará a cabo el próximo domingo 30 de noviembre en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.