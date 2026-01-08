Chivas se prepara para debutar en el Clausura 2026 de la Liga MX cuando enfrente a Pachuca en el Estadio Akron. De cara al juego en la jornada uno Carlos Hermosillo dio a de qué hablar debido a que sentenció al equipo de Gabriel Milito al señalar que mejoró al Rebaño Sagrado, pero que aún no está para ser campeón.

El Rebaño Sagrado llevó adelante una muy buena preparación de cara al primer partido oficial en el 2026. A su vez, sumó refuerzos de peso como Ángel Sepúlveda, de gran campaña en el 2025 con Cruz Azul, y Brian Gutiérrez, una de las joyas de la MLS que coqueteaba con varios equipos mexicanos.

En medio de este contexto, Chivas sabe muy bien que para la Liguilla puede perder nombres de peso porque pueden ser convocados al Mundial 2026. Teniendo en cuenta estos detalles Gabriel Milito alista un equipo que seguramente peleará por ser quinto en la tabla general de posiciones.

Carlos Hermosillo no piensa que Chivas pueda quedarse con el Clausura 2026. (Foto: IMAGO7)

Sin embargo, Carlos Hermosillo tumbó todas las ilusiones de la afición rojiblanca al señalar que la exigencia es que sean campeones, pero que no pueden competir contra Toluca, Cruz Azul y Tigres. “Con lo que ha gastado el Guadalajara en el 2025 para este año 2026 tendría que ser candidato, el tema es que regularmente no lo es y en la conversación de propios y extraños para este campeonato no es candidato con todo y lo que ha invertido, con todo lo que mejoró con Milito el año anterior, pero no está en la conversación como un candidato natural. Que un equipo grande no esté en la conversación para el campeonato así de manera natural me parece una tristeza”, comentó en Fox Sports.

Y agregó: “Por supuesto que está siempre obligado a pelear por el título, una cosa es que pueda, pero obligado siempre va a estar. Hoy en esta temporada no creo, no. ¿Vas a competirle a Tigres, vas a competirle a Monterrey, a Toluca, le vas a competir a Cruz Azul? No hay forma”.

Chivas le pone primer objetivo a Gabriel Milito

De cara al Clausura 2026, Alex Ramírez dio a conocer en su canal de YouTube que la directiva de Chivas aspira a sumar 31 puntos de mínima en la fase regular. “31 puntos en Chivas como objetivo, el quinto lugar de la tabla general”, reveló brevemente el comunicador Alejandro Ramírez durante la emisión del programa La de Ocho.