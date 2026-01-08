Mañana por la noche Tapatío comienza su camino para alcanzar su tercer título de su historia cuando enfrente a Atlético de La Paz. De cara al inicio del campeonato repasamos cómo seguir EN VIVO y EN DIRECTO el primer encuentro oficial de los Cabritos en la Liga de Expansión MX.

El equipo de Pepe Meléndez está obligado a cambiar la pálida imagen que dejaron en el Apertura 2025 luego de no haber finalizado entre los ocho mejores de la fase regular. A su vez, no podrá contar con jugadores que eran titulares como Samir Inda, Sergio Aguayo y su reciente incorporación Ángel Chávez.

Mañana enfrentará a un Atlético La Paz y será una importante prueba porque es un equipo que acaba de incorporar a varias piezas que jugaron en primera división como Carlos Robles, que acaba de arribar proveniente de Atlas.

Vladimir Moragrega enfrentará a Atlético La Paz. (Foto: IMAGO7)

¿Cuándo y dónde juegan Tapatío contra Atlético La Paz por el Clausura 2026?

El duelo entre Tapatío y Atlético La Paz se llevará adelante mañana viernes 9 de enero del 2026 en el Estadio Guaycura. El compromiso tiene la hora pactada a las 16:00 del Centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO Atlético La Paz vs. Tapatío por el Clausura 2026?

El partido entre Atlético La Paz vs. Tapatío de momento no tiene confirmada la transmisión por parte de la Liga de Expansión MX como del conjunto local. Sin embargo, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con los Cabritos en los Estadio Guaycura.