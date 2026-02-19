Tapatío y Tlaxcala FC se verán las caras en la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, en un duelo que promete emociones y que se disputará en territorio rojiblanco.

El conjunto dirigido por Pepe Meléndez atraviesa un momento inmejorable. Tras imponerse a Atlante en la Fecha 5 y posteriormente vencer a Jaiba Brava, el Tapatío se convirtió en el único líder del Clausura 2026, consolidando su gran arranque de torneo y confirmando su candidatura al título.

Con confianza, buen funcionamiento colectivo y resultados que respaldan el proyecto, el filial rojiblanco buscará hacerse fuerte en casa y sumar tres puntos más que le permitan sostener la cima de la tabla general.

Del otro lado estará Tlaxcala, que intentará dar el golpe como visitante y frenar el paso del líder en un compromiso que luce atractivo por el presente de ambos equipos.

Si bien el Tapatío parte como favorito por su actualidad y por jugar en condición de local, no deberá confiarse ante un rival que suele competir con intensidad en este tipo de escenarios.

¿Cuándo y dónde juegan Tapatío vs. Tlaxcala por el Clausura 2026?

El partido entre Tapatío y Tlaxcala se disputará el sábado 22 de febrero, en casa del conjunto rojiblanco, correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026. El encuentro iniciará a las 16:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo seguir el Tapatío vs. Tlaxcala?

El encuentro correspondiente a la Fecha 7 del Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX podrá seguirse a través de las plataformas de Disney+.