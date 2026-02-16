El Guadalajara se ha caracterizado por ser un equipo que no solo forma grandes promesas del futbol mexicano, sino que además la deja salir a cambio de poco. Uno de ellos es Ariel Castro quien fue fichado en este mercado de pases por Cruz Azul y que ayer le anotó un golazo desde fuera del área a Tigres Sub-21.

Como decíamos, en los últimos años el Rebaño Sagrado se destacó por acomodar jugadores que no entraban en planes por diferentes motivos. Varios de ellos fueron cedidos, como el caso de Luis Rey o Diego Ochoa, mientras que Francisco Méndez fue directamente vendido a Necaxa para este Clausura 2026.

Un jugador que estaba en el radar de Gabriel Milito, pero que no terminaba de entrar en el plantel de Chivas era Ariel Castro. El canterano que hizo toda su formación en el Guadalajara fue vendido a Cruz Azul con el 50% de sus pases y una cláusula de recompra para volver a tenerlo en cuenta en el futuro.

Ariel Castro tiene mucho futuro, pero se iría a Cruz Azul. (Foto: IMAGO7)

Ayer la exjoya rojiblanca volvió a dar de qué hablar de qué hablar, pero en la Máquina Cementera para el Clausura 2026. En el segundo tiempo, Castro recibió fuera del área y puso el balón en el ángulo izquierdo del portero de Tigres para el 1-0 final.

¿Chivas enfrentará a Kevin Mier el próximo sábado?

La semana que viene Chivas Sub-21 enfrentará a Cruz Azul al igual que el primer equipo y reportan que Kevin Mier sería titular en la Máquina. “Con información de ESPN el colombiano sería parte del juego de la próxima fecha del Clausura 2026 con el Cruz Azul Sub-21, esto con el fin de ir retomando el ritmo y posteriormente volver a tener actividad en el primer equipo de Nicolás Larcamón”, reportó Diario Récord.