Atlante y Tapatío se verán las caras en la Fecha 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, en un duelo que promete intensidad y que se disputará en la cancha del Estadio Coruco Díaz.

“Los Potros de Hierro” llegan a este compromiso con la intención de reencontrarse con su mejor versión ya que se ubica en el fondo de la tabla general y viene de perder en la Jornada 3 ante la Jaiva Brava.

Por su parte, los pupilos de José Meléndez atraviesan un buen momento anímico tras su más reciente triunfo frente a Leones Negros, resultado que le permitió tomar confianza y mantenerse dentro de los primeros lugares de la clasificación.

Si bien llegan en diferentes circunstancias, se espera un duelo interesante en el Estadio Coruco Díaz, con un Atlante que necesita las tres unidades para ir saliendo poco a poco del abismo y con un Tapatío que buscará mantenerse en lo alto de la tabla general.

¿Cuándo y dónde juegan Atlante vs. Tapatío por el Clausura 2026?

El partido entre Atlante y Tapatío se disputará el próximo sábado 7 de febrero, en el Estadio Coruco Díaz, correspondiente a la Fecha 5 del Torneo Clausura 2026 e iniciará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo seguir el Atlante vs. Tapatío?

El partido entre Atlante y Tapatío, correspondiente a la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, será transmitido a través de las plataformas digitales de TV Azteca Deportes y por Azteca Deportes Network.