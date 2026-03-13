Chivas está viviendo un gran momento futbolístico en este Clausura 2026, en el que se encuentra peleando por la cima de la tabla de posiciones, consolidándose como un serio contendiente al título del futbol mexicano, por lo que estaría acercándose al primer objetivo de asegurar su lugar en la Liguilla.

El Guadalajara actualmente presume 21 puntos de 27 que ha disputado, por lo que se encuentra en el tercer lugar de la Liga MX, pese a tener un partido pendiente con el Club León, lo que demuestra el gran rendimiento que ha tenido el equipo de Gabriel Milito.

Es por eso que el reportero de TV Azteca, Omar Villarreal, analizó cuántos puntos se necesitaron en los últimos 11 torneos para quedar en octavo lugar general, en donde el promedio es de 25 puntos, en otras palabras, le faltarían solamente cuatro unidades para tener lo que se necesita, regularmente, para quedar en la posición 8.

Sin embargo, el objetivo dentro del chiverío es quedar por lo menos en cuarto lugar general, por lo que repitiendo el mismo análisis, Villa Villa reveló que el Rebaño necesitaría de por lo menos 30 puntos para poder recibir el duelo de Vuelta en los Cuartos de Final del Clausura 2026.

¿Cuáles son los próximos rivales de Chivas en el Clausura 2026?

Santos Laguna

Club León

Rayados de Monterrey

Pumas UNAM

Tigres UANL

Puebla

Necaxa

Xolos de Tijuana

¿Cómo va Chivas en la tabla de posiciones del Clausura 2026?