Chivas logró llegar hasta las semifinales del Clausura 2026, dejando una sensación agridulce entre la afición rojiblanca, pues muchos consideran que el Guadalajara probablemente habría alcanzado la Final e incluso peleado seriamente por el título si hubiera podido contar con todos sus futbolistas, especialmente con los cinco elementos que fueron llamados por Javier Aguirre a la Selección Mexicana en plena Liguilla.

Sin embargo, al interior del club la percepción parece ser muy distinta. Óscar Whalley dejó claro en una reciente entrevista para Diario As que, aunque deportivamente sí afectó perder jugadores importantes, para Chivas es motivo de orgullo tener tantos seleccionados nacionales. El arquero rojiblanco aseguró que eso habla muy bien del trabajo que se está realizando dentro de la institución y del crecimiento del plantel.

Óscar Whalley brilló en Liguilla.

“Obviamente hubiésemos estado más reforzados en la liguilla con esos cinco jugadores. […] (Pero) es bueno que haya cinco jugadores de Chivas en la selección porque eso significa que en el club se están haciendo las cosas muy bien y ojalá hubiera más y no hubieran jugado la liguilla con nosotros porque pues eso es lo mejor que le puede pasar al jugador de Chivas“, declaró Whalley.

Las palabras de Whalley coinciden con declaraciones recientes de otros integrantes del Guadalajara. Tanto Luis Romo como Ángel Sepúlveda, e incluso el propio Amaury Vergara, han señalado que ver jugadores rojiblancos constantemente en Selección Mexicana es una excelente noticia para la institución, aun cuando eso haya terminado afectando directamente al equipo en la pelea por el campeonato.

Además, en el caso específico de Óscar Whalley, la convocatoria de Raúl Rangel también le permitió tener protagonismo durante la Liguilla y demostrar que la portería del Guadalajara está muy bien cubierta, situación que cobra todavía más relevancia ante los rumores que colocan al Tala en el radar de equipos europeos después del Mundial 2026.

Óscar Whalley señaló a los otros jugadores que merecen ser llamados a Selección Mexicana para el Mundial

Óscar Whalley incluso fue más allá y dejó claro que, desde su punto de vista, todavía hay más futbolistas de Chivas que merecen recibir una oportunidad en la Selección Mexicana. El arquero mencionó específicamente a Richard Ledezma, Bryan González, Diego Campillo y Omar Govea, asegurando que todos ellos realizaron una temporada 2025/2026 de gran nivel y que perfectamente podrían competir por un lugar rumbo al Mundial.