La convocatoria de laSelección Mexicana para el Mundial 2026 podría incluir una sorpresa de último momento, tal y como suele ocurrir en cada lista final rumbo a una Copa del Mundo.
Aunque gran parte del plantel del TRI ya estaría prácticamente definido, todavía queda un lugar disponible que mantiene abierta la competencia.
De acuerdo con la información revelada por Gibrán Araige, Javier Aguirre ya tendría contemplados a 25 de los 26 futbolistas que representarían a la Selección Mexicana en la justa mundialista.
Cabe mencionar que el último lugar estaría disputado por Alejandro Gómez y Kevin Castañeda, ambos elementos de los Xolos de Tijuana, pues son los únicos jugadores que permanecieron en la concentración como sparrings.
¿Qué jugadores están concentrados con la Selección Mexicana?
- PORTEROS: Carlos Acevedo, Raúl Rangel y Guillermo Ochoa
- DEFENSAS: César Montes, Israel Reyes, Jesús Gallardo, Johan Vásquez, Mateo Chávez, Jorge Sánchez
- MEDIOS: Edson Álvarez, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, Erik Lira, Gilberto Mora, Luis Chávez, Obed Vargas, Orbelín Pineda, Luis Romo
- DELANTEROS: Alexis Vega, Armando González, Guillermo Martínez, Julián Quiñones, Roberto Alvarado, Santiago Giménez y Raúl Jiménez.