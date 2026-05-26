Javier Aguirre ya tendría definida gran parte de la lista de la Selección Mexicana para disputar el Mundial 2026.

La convocatoria de laSelección Mexicana para el Mundial 2026 podría incluir una sorpresa de último momento, tal y como suele ocurrir en cada lista final rumbo a una Copa del Mundo.

Aunque gran parte del plantel del TRI ya estaría prácticamente definido, todavía queda un lugar disponible que mantiene abierta la competencia.

De acuerdo con la información revelada por Gibrán Araige, Javier Aguirre ya tendría contemplados a 25 de los 26 futbolistas que representarían a la Selección Mexicana en la justa mundialista.

Cabe mencionar que el último lugar estaría disputado por Alejandro Gómez y Kevin Castañeda, ambos elementos de los Xolos de Tijuana, pues son los únicos jugadores que permanecieron en la concentración como sparrings.

Javier Aguirre ya tendría casí definida su lista para el Mundial 2026.

¿Qué jugadores están concentrados con la Selección Mexicana?