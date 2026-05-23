Brian Gutiérrez sacó la magia en pleno partido de la Selección Mexicana y su brillante jugada no pasó desapercibida

La Selección Mexicana continúa afinando detalles rumbo a la Copa del Mundo de 2026 y uno de los futbolistas que más llamó la atención en el triunfo de 2-0 ante Ghana fue Brian Gutiérrez.

El jugador del Club Deportivo Guadalajara tuvo una actuación destacada y confirmó el gran momento que atraviesa, siendo pieza importante en el funcionamiento ofensivo del equipo dirigido por Javier Aguirre.

El mediocampista fue el encargado de abrir el marcador, apareciendo en el momento indicado para definir y adelantar al TRI; sin embargo, más allá del gol, una de las acciones que más dio de qué hablar ocurrió al minuto 55 del compromiso.

Con el marcador ya 2-0 a favor de la Selección Mexicana, Brian Gutiérrez sorprendió con una espectacular jugada mientras corría a velocidad, dominando el balón con gran técnica tras recibir un pase.

La reacción de Christian Martinoli y Luis García a la gran jugada de Brian Gutiérrez

Christian Martinoli y Luis García no ocultaron su sorpresa durante la narración de Azteca Deportes, resaltando la calidad técnica del elemento de nuestras Chivas.

Cabe mencionar que ambos comentaristas reaccionaron con elogios ante la maniobra de Brian Gutiérrez, quien dejó claro el talento y el gran momento futbolístico por el que pasa.