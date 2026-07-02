Todo indica que Armando González no volvería a tener actividad con México en el Mundial 2026.

Todo apunta a que la participación de Armando “Hormiga” González en el Mundial 2026 habría llegado a su fin. El delantero de Chivas ya no sería considerado como una alternativa ofensiva por Javier Aguirre.

De acuerdo con información del reportero de TUDN, Gibrán Araige, el cuerpo tiene plenamente definido el orden de prioridades en la delantera. En ese sentido, Santiago Giménez se habría consolidado como la principal opción por detrás de Raúl Jiménez.

“Hoy el “Vasco” tiene a Santi por delante, por la jerarquía, porque ha retomado ese nivel futbolístico. Físicamente pelea más contra este tipo de rivales y ha funcionado”.

Además, Gibrán Araige destacó que, en un escenario de emergencia, Javier Aguirre también contemplaría antes a Guillermo Martínez: “Hasta Memote Martínez podría ir antes que la Hormiga, porque en algún momento de emergencia te irá a pelear balones en área rival”.

De confirmarse este panorama, el Mundial 2026 habría terminado prematuramente para Armando “Hormiga” González, quien llegó a la convocatoria como una de las apuestas jóvenes de la Selección Mexicana y que solo vio acción 14 minutos.

¿Cuándo es el partido de México ante Inglaterra?

Cabe destacar que el encuentro entre la Selección Mexicana e Inglaterra, correspondiente a los Octavos de Final del Mundial 2026, se disputará el próximo domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

El encuentro está programado para iniciar a las 18:00 horas, tiempo del centro del país, y podrá seguirse a través de las señales de TUDN, Canal 5 y Azteca Deportes.