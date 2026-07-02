La llegada de Nike a Chivas ya es una realidad y Amaury Vergara compartió un mensaje especial para celebrar el comienzo de esta nueva alianza.

La nueva etapa de Chivas con Nike ya comenzó. Luego de que el Club Deportivo Guadalajara confirmara el final de su relación comercial con Puma, Amaury Vergara compartió un mensaje en redes sociales para darle la bienvenida a la reconocida marca deportiva estadounidense, marcando el inicio de una nueva era para la institución.

A través de redes sociales, Amaury Vergara expresó su entusiasmo por la alianza entre el conjunto rojiblanco y Nike con un mensaje que rápidamente se volvió viral entre los aficionados.

“Los grandes están destinados a encontrarse. @chivas y @nikefootball comienzan una nueva época que estará llena de éxitos e innovación. Bienvenidos al equipo más importante y mexicano de este país. ¡Y ARRIBA LAS CHIVAS!”, escribió.

Ahora, con la llegada de Nike, el Rebaño Sagrado busca abrir un nuevo capítulo lleno de innovación, proyección internacional y éxitos deportivos. La expectativa entre la afición es alta, no solo por los futuros diseños de los uniformes, sino también por el impacto que esta alianza podría tener en el posicionamiento global de la institución.

¿Cuándo será el lanzamiento del nuevo uniforme de Chivas?

Si bien el Club Deportivo Guadalajara no reveló la fecha oficial de lanzamiento de su nuevo uniforme, el club confirmó que Chivas estrenará la indumentaria de Nike el próximo 18 de julio, cuando haga su debut en el Torneo Apertura 2026 ante Toluca en el Estadio Akron.

“Esta nueva etapa comenzará el próximo 18 de julio, cuando estrene su uniforme Nike durante el primer partido del equipo varonil en la temporada de la liga, celebrando la identidad histórica del club mientras comienza a construir el siguiente capítulo de su historia”.