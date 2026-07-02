Aunque muchos pensaban que "Tala" era el especialista desde los once pasos, las estadísticas revelaron que otro guardameta del TRI tiene una mayor efectividad

La Selección Mexicana continúa afinando detalles de cara a su próximo compromisos en la Copa del Mundo 2026, y uno de los aspectos que ha cobrado especial relevancia en las recientes sesiones de entrenamiento ha sido la práctica de los tiros penales.

Durante una de las más recientes prácticas llamó la atención que Carlos Acevedo fue el único de los tres guardametas convocados que se dedicó exclusivamente a atajar disparos desde el manchón penal.

La decisión no fue casualidad, ya que el arquero de Santos Laguna presume el mejor porcentaje de efectividad en penales detenidos entre los porteros que forman parte de la convocatoria.

Raúl Rangel es el segundo mejor portero en penales.

Los números de los porteros de la Selección Mexicana en penales

A lo largo de su carrera, Carlos Acevedo ha enfrentado un total de 37 penales, logrando detener ocho de ellos, lo que representa una efectividad del 21.62 por ciento. Estas cifras lo colocan como el guardameta mexicano con mejor rendimiento en tandas entre los convocados por Javier Aguirre.

En segundo lugar aparece Raúl Rangel, quien también ha demostrado cualidades importantes bajo los tres postes. El arquero de Chivas ha enfrentado 16 disparos penales a lo largo de su carrera, consiguiendo detener tres, para una efectividad del 18.75 por ciento.

Por su parte, Guillermo Ochoa es el portero con menor porcentaje de efectividad en penales detenidos dentro de la convocatoria mundialista, aunque también es el que más experiencia acumula.

Desde su debut en Primera División en febrero de 2004, el experimento portero ha enfrentado 87 disparos desde los once pasos, logrando detener 12, lo que representa una efectividad del 13.79 por ciento.