La Selección Mexicana disputará este domingo el partido más complicado que ha tenido hasta ahora en el Mundial 2026, cuando reciba a Inglaterra en la cancha del Estadio Azteca por los octavos de final. Aunque el conjunto inglés parte como favorito por la calidad de su plantel, el gran momento que vive el Tri tras dominar sus cuatro compromisos anteriores hace que el duelo se vea mucho más parejo de lo que muchos esperaban.

Raúl Rangel se enfrentará a Harry Kane.

En ese sentido, los jugadores de Chivas tendrán una oportunidad inmejorable para demostrar su nivel frente a algunas de las máximas figuras del futbol mundial. El primer gran duelo será el de Raúl Rangel, quien tendrá enfrente nada menos que a Harry Kane, uno de los mejores centros delanteros del planeta y principal referente ofensivo de la selección inglesa.

Por su parte, Roberto Alvarado volverá a tener un papel muy versátil que lo llevará a enfrentarse con varias estrellas inglesas. Cuando ataque por el sector derecho, podría medirse con Declan Rice, mediocampista del Arsenal, así como con Nico O’Reilly y Marc Guéhi, lateral izquierdo y defensa central, respectivamente, del Manchester City. En fase defensiva, el Piojo tendría constantes duelos individuales frente a Marcus Rashford, extremo que viene de jugar la última temporada con el Barcelona y uno de los futbolistas más desequilibrantes del conjunto británico.

Roberto Alvarado destaca en el Mundial 2026.

En caso de aparecer como titulares, Luis Romo y Brian Gutiérrez también tendrán enfrentamientos de altísimo nivel. Romo podría medirse con Jude Bellingham cuando México defienda, mientras que, al incorporarse al ataque, tanto él como Brian Gutiérrez tendrían que superar la marca de Declan Rice, Elliot Anderson, Ezri Konsa y Marc Guéhi, futbolistas acostumbrados a competir semana tras semana en la élite del futbol europeo.

En caso de tener minutos, Armando González se enfrentaría a centrales de primer nivel

Armando González ha tenido una participación limitada durante la presente Copa del Mundo, pero podría convertirse en un revulsivo importante si Javier Aguirre decide utilizarlo en la segunda mitad. La Hormiga tendría enfrente al portero Jordan Pickford del Everton, además de a Ezri Konsa y Marc Guéhi, dos zagueros de enorme jerarquía, por lo que su velocidad, movilidad y capacidad para atacar los espacios podrían marcar diferencia, especialmente si ingresa con piernas frescas ante una defensa inglesa que ya acumule muchos minutos de desgaste.