Conoce los detalles para que veas a los jugadores del Guadalajara en la Copa del Mundo por el pase a Cuartos de Final.

La Selección Mexicana logró vivir una épica noche luego de avanzar a los Octavos de Final del Mundial 2026 luego de superar a Ecuador por 2-0 en el Estadio Azteca. De cara al duelo contra Inglaterra en el Coloso de Santa Úrsula, conoce cuándo, cómo y dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO a los jugadores de Chivas en la Copa del Mundo.

Con el correr de los partidos, Javier Aguirre dejó claro que confía en la materia prima de Chivas debido a que utiliza a al menos tres de los cinco jugadores que se llevó en plena Liguilla. En los 16avos de final, Roberto Alvarado, Raúl Rangel y Luis Romo se destacaron para darle la clasificación al Tri ante el equipo de Sebastián Becaccece.

El próximo rival será la Inglaterra de Harry Kane, la cual viene de superar por (resultado) República del Congo en el Estadio Atlanta de Estados Unidos. El seleccionado de Thomas Tuchel se quedó con el Grupo L tras superar a Croacia por 4-2, a Panamá por 2-0 y empatar sin goles ante Ghana en el segundo partido.

¿Cuándo y dónde se jugará el México vs. Inglaterra por la Copa del Mundo 2026?

El compromiso entre México e Inglaterra se llevará a cabo el próximo domingo 5 de julio en la cancha del Estadio Azteca, duelo que está programado para arrancar en punto de las 18:00 del Centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO el México vs. Inglaterra?

El partido entre México e Inglaterra de la Copa del Mundo 2026 contará con muchas alternativas para los aficionados, ya que podrá ser visto en televisión abierta por la señal de Canal 5 y Azteca 7. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con los jugadores del Guadalajara ante los ingleses.