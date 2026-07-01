Los jugadores de Chivas se volvieron a llevar todas las miradas en la Selección Mexicana debido a que fueron claves para lograr la clasificación ante Ecuador en los 16avos de final del Mundial 2026.

Mientras que Chivas continúa con su preparación para el Apertura 2026, la Selección Mexicana no para de dar grandes alegrías luego de haber superado por 2-0 a Ecuador en los 16avos del Mundial 2026. Roberto Alvarado brilló con una asistencia para el golazo a Julián Quiñones, Raúl Rangel fue clave con una enorme atajada antes del 1-0, mientras que Luis Romo protagonizó dos jugadas de peligro en el inicio del partido.

Roberto Alvarado brilló en la victoria de la Selección Mexicana

Uno de los jugadores que no para de dar de qué hablar en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana es sin duda Roberto Alvarado. Ayer, el Piojo volvió a destacar con una brutal asistencia para el 1-0 de Julián Quiñones. A su vez, en la fase defensiva cumplió una gran labor como carrilero para cubrir los espacios que dejaba Jorge Sánchez.

Raúl Rangel clave en la victoria de México ante Ecuador

Otro jugador de Chivas de enorme actuación fue sin duda Raúl Rangel debido a que apareció con una atajada clave ante John Yeboah, quien dejó en ridículo a César Montes en el área. Antes del final del segundo tiempo voló para evitar el descuento, mientras que en la segunda parte se destacó con un par de acciones.

Luis Romo figura en México vs. Ecuador

Desde el silencio quien volvió a destacarse por encima de Edson Álvarez fue sin dudas Luis Romo, quien ni bien arrancó el partido, generó la primera jugada de peligro. A su vez, fue el encargado de realizar una diagonal para centrar a un Raúl Jiménez que falló un gol cantado ante Galíndez. Ya en el segundo tiempo fue puro sacrificio para tapar espacios.