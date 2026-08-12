Chivas enfrenta a Seattle Sounders por la jornada 3 de la Leagues Cup, el cual no tiene de momento en el equipo titular a Hormiga, Tala y Camberos.

Chivas ya se encuentra en el Lumen Field para enfrentar a Seattle Sounders por la Leagues Cup 2026. De cara al juego contra el conjunto estadounidense, Gabriel Milito decidió dejar en el banco de suplentes a Armando González, Raúl Rangel y Hugo Camberos. ¿Decisión táctica?

Es un hecho que el Rebaño Sagrado fracasó en el certamen binacional debido a que llegó a la última fecha de la fase de grupos sin posibilidades de clasificar a Cuartas de Final. Por esta razón, el técnico argentino decidió guardar a varios de sus jugadores para el juego contra Santos Laguna.

Entre los futbolistas que se encuentran fuera del once titular está Raúl Rangel, quien se entiende que es suplente para darle un puñado de minutos a Óscar Whalley. A su vez, Armando González es suplente, pero daría la sensación que Gabriel Milito lo quiere fresco para el juego contra Santos Laguna por la Liga MX.

Hugo Camberos sin minutos con Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

En el caso de Hugo Camberos queda claro que al técnico argentino no le llena el ojo como interior, para usarlo en el lugar de Jordan Carrillo o Roberto Alvarado. De todas maneras, no sería extraño que le minutos en el segundo tiempo al extremo como también a Santiago Sandoval, pieza clave en el armado de Milito, y a Samir Inda.

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Tres bajas por lesión en Chivas

Para el último partido por la Leagues Cup, Chivas cuenta con tres bajas por lesión para enfrentar a Seattle Sounders. Ayer Gabriel Milito había confirmado que Daniel Aguirre y José Castillo estaban descartados, mientras que estaba en duda Omar Govea por una dolencia en el tobillo. Finalmente, el mediocampistas no va al banco de suplentes.

Alineación de Chivas ante Seattle Sounders

Chivas saldrá con su clásico 5-4-1 conformado con Óscar Whalley en la portería, en la defensa Miguel Gómez, Diego Campillo, Luis Romo, Luis Rey y Bryan González, en el medio Fernando González, Brian Gutiérrez, Jordan Carrillo y Roberto Alvarado, mientras que en el ataque Ricardo Marín.