El mediocampista del Guadalajara está tratando de recuperar su mejor versión futbolística y por poco se luce con un golazo.

Chivas se mantiene fiel a su idea futbolística de atacar, atacar y atacar; sin embargo, no le está alcanzando para poder abrir los cerrojos defensivos de los adversarios, por lo que están tratando de recurrir a todas las alternativas, como el disparo de media distancia.

En el arranque del partido, el Guadalajara trató de sorprender al conjunto del Seattle Sounders con una jugada prefabricada desde un tiro de esquina, en donde Brian Gutiérrez recibió el esférico fuera del área y trató de sorprender con un disparo potente, en donde el portero Stefan Frei se lanzó para realizar un atajadón.

Hay que recordar que el chiverío está registrando un pésimo rendimiento ofensivo, ya que en los tres juegos de la Liga MX y los dos de Leagues Cup solamente ha anotado tres goles, todos de la autoría del Piojo Alvarado.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Santos Laguna?

El siguiente partido del Guadalajara dentro del Apertura 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 16 de agosto en la cancha del Estadio Corona, partido que está pactado a arrancar en punto de las 19:10 horas, tiempo del centro de México.