El defensor surgido de las fuerzas básicas del Guadalajara alertó a todos por una lesión, en donde los rumores lo ponían fuera de circulación durante varios meses.

Chivas sigue siendo el semillero más importante de futbolistas de toda la Liga MX, ya que decenas de futbolistas siguen surgiendo de las fuerzas básicas rojiblancas, en donde algunos están brillando fuera del redil y uno de ellos es Luis Olivas, quien está jugando en el Cartaginés de Costa Rica.

Durante las últimas horas surgió la versión acerca de que el canterano del Guadalajara habría sufrido una aparatosa lesión, en donde primeras versiones aseguraban que se trataba de una ruptura de ligamentos, aunque no había un diagnóstico oficial.

Sin embargo, horas después, el club dio a conocer el reporte médico oficial de la lesión de Luis Olivas, en donde se confirmó que sufrió múltiples lesiones musculares, aunque ninguna de gravedad, por lo que su regreso a las canchas será en solamente tres semanas.

“El club Cartaginés informa que el futbolista Luis Olivas presenta una tendinitis no insercional y paratendinitis del tendón de Aquiles, sin ruptura. Además, presenta una severa tenosinovitis del tendón plantar y edema de la grasa de Kager”, explicó el club a través de un comunicado.

¿Cuáles han sido los clubes de Luis Olivas en su carrera?

El zaguero central debutó en Chivas en diciembre del 2020 bajo la tutela de Víctor Manuel Vucetich; sin embargo, con la llegada de Veljko Paunovic para el Clausura 2023, fue perdiendo protagonismo debido a que no era del agrado del entrenador serbio, por lo que fue regresado al Tapatío y Sub 21.

Ante la inactividad, para el Apertura 2023 se fue prestado por un año con opción a compra al Mazatlán, escuadra con la que tampoco se consolidó y terminó regresando al Rebaño, en donde sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior.

Para el Clausura 2026 fue enviado al Atlante, pero tampoco habría convencido en Liga de Expansión, por lo que para el segundo semestre del año encontró acomodo en el Cartaginés de Costa Rica.