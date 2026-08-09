La Selección Mexicana no solo logró clasificarse al Mundial Sub-20 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, sino que además se quedó con la Final del Premundial de la CONCACAF ante Estados Unidos. A su vez, los jugadores de Chivas se llevaron todos los premios.

Este domingo se terminó el Premundial Sub-20 de la CONCACAF en el que México se consagró campeón tras superar en la Final a Estados Unidos. Tras la consagración, Chivas infló el pecho porque Hugo Camberos se consagró campeón de goleo y fue considerado el mejor jugador del torneo, mientras que Carlos Hernández se llevó el premio de Fair Play y Cristo Navarrete fue considerado el arquero del certamen.

Sin duda, el Guadalajara en los últimos seis meses tiene motivos para sentirse orgulloso debido a que logró ser base del Tri en el Mundial 2026, en los Juegos Centroamericanos 2026 y en el Premundial de la CONCACAF 2026. Para este último torneo el Rebaño Sagrado cedió a ocho jugadores, de los cuales la mitad tienen acción con el primer equipo.

Este domingo, la Selección Mexicana se impuso por 2-0 ante Estados Unidos en la Final del Clasificatorio a la Copa del Mundo Sub-20. A pesar de tener asegurado su lugar en la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, Alex Diego decidió enviar al campo de juego a lo mejor que tenía.

Hugo Camberos el mejor jugador de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Tras la consagración del Tri en el Estadio Azteca, la CONCACAF decidió premiar a tres jugadores del Guadalajara. El Mejor jugador y bota del torneo fue Hugo Camberos, quien anotó cinco goles y una asistencia, Carlos Hernández se llevó el premio Fair Play del campeonato, mientras que Cristo Navarrete fue considerado el mejor portero del certamen.

Imagen generada con CHATGPT.

Santiago Sandoval titular en la Selección Mexicana

Al igual que ante Canadá, Santiago Sandoval volvió a ser titular con la Selección Mexicana Sub-20. El canterano y joven promesa que protege Gabriel Milito, viene de recibir una intervención quirúrgica luego de haberse fracturado la falange de su dedo.

Imagen generada con CHATGPT.

Cabe destacar que para la final entre México y Estados Unidos, Alex Diego decidió también alinear de titulares a Sebastián Liceaga, Carlos Hernández, Samir Inda, Camberos y Sandoval. No hay que olvidarse que Cristo Navarrete no fue tenido en cuenta porque terminó lesionado ante Canadá.