El guardameta de la Sub-21 trabaja bajo las órdenes de Gabriel Milito y aparece como uno de los proyectos más interesantes de la cantera rojiblanca.

La cantera de Chivas continúa produciendo futbolistas que buscan abrirse camino hacia el primer equipo y uno de los nombres que más atención ha generado en los últimos meses es el de Cristo Navarrete. El joven guardameta forma parte del grupo de juveniles que realiza la pretemporada bajo las órdenes de Gabriel Milito y se perfila como una de las apuestas más interesantes de la institución para el futuro.

A sus 19 años, Navarrete ha seguido un proceso de crecimiento constante dentro de Verde Valle. Después de recorrer las distintas categorías formativas del club, logró consolidarse como una pieza importante en la Sub-21 y comenzó a llamar la atención por sus actuaciones tanto en Chivas como en la Selección Mexicana de categorías menores.

Cristo Navarrete viene de ser campeón con Chivas Sub-21 (Imago7)

El arquero nacido en Zapopan fue campeón con la Sub-16 rojiblanca y posteriormente continuó escalando dentro de la estructura del Guadalajara. Durante la última temporada sumó experiencia en la Sub-19 y la Sub-21, acumulando minutos que le permitieron fortalecer su desarrollo y competir contra futbolistas cada vez más cercanos al profesionalismo.

Además de su presente en el club, Navarrete también ha sido considerado en distintos procesos de la Selección Mexicana Sub-20. Sus convocatorias y actuaciones internacionales le han permitido medirse ante rivales de alto nivel, consolidándose como uno de los porteros de mayor proyección dentro de su generación.

En lo futbolístico, destaca por sus reflejos, personalidad bajo los tres postes y capacidad para responder en situaciones de mano a mano. También se muestra cómodo participando en la salida desde el fondo, una característica cada vez más valorada en el futbol moderno. Aunque todavía tiene camino por recorrer antes de pensar en un debut oficial con el primer equipo, la oportunidad de trabajar diariamente con Gabriel Milito representa un paso importante en su formación y lo coloca como uno de los nombres a seguir dentro de las Fuerzas Básicas rojiblancas.

Armando Navarrete, padre de Cristo, jugó en el América

Como dato curioso, Cristo es hijo de Armando Navarrete, exguardameta con pasado en el América. Sin embargo, el joven arquero ha construido su propia historia dentro de Chivas, donde espera seguir creciendo para convertirse en una nueva alternativa para la portería del Rebaño en los próximos años.