El mediapunta de 20 años volvió a trabajar con el primer equipo durante la pretemporada y se perfila como una de las jóvenes promesas que buscan ganarse un lugar con Gabriel Milito.

Hugo Mata es uno de los canteranos que más atención ha despertado durante la actual pretemporada de Chivas. El joven mediapunta forma parte del grupo de futbolistas de Fuerzas Básicas que trabajan bajo las órdenes de Gabriel Milito en este inicio del Apertura 2026 y busca aprovechar una oportunidad que podría acercarlo cada vez más al primer equipo.

El nombre de Mata ya había aparecido en el radar rojiblanco durante el pasado Clausura 2026. Ante las múltiples ausencias provocadas por convocatorias y lesiones, el futbolista fue considerado por el cuerpo técnico para integrarse a la dinámica del plantel principal e incluso sumó minutos en un amistoso frente al Atlas disputado en Estados Unidos. Aquella experiencia le permitió mostrar parte de sus condiciones y dejar una buena impresión dentro del club.

Hugo Mata realiza la pretemporada con Chivas (Captura)

Sin embargo, la situación actual es diferente. No se trata únicamente de completar entrenamientos o cubrir vacantes circunstanciales. Mata forma parte de la pretemporada desde el inicio, participando día a día de los trabajos físicos, tácticos y futbolísticos que Gabriel Milito utiliza para transmitir su idea de juego. Esa continuidad representa un paso importante en su proceso de formación y adaptación a las exigencias del primer equipo.

Formado entre Atlas y Chivas, el atacante destaca por su calidad técnica, personalidad y capacidad para asumir responsabilidades con la pelota. Habitualmente se desempeña como mediapunta, aunque también puede partir desde los costados o actuar como interior ofensivo. Su principal virtud es la facilidad para asociarse, encontrar espacios entre líneas y generar ventajas en zonas cercanas al área rival.

¿El próximo canterano en debutar con Chivas?

Chivas ha demostrado en los últimos torneos que mantiene una fuerte apuesta por la cantera y Gabriel Milito tampoco ha cerrado la puerta a los jóvenes talentos. Casos recientes como el de Santiago Sandoval reflejan que existe espacio para quienes logran convencer al cuerpo técnico. En ese contexto, Hugo Mata aparece como uno de los nombres a seguir durante los próximos meses y como un candidato serio a convertirse en la próxima cara nueva surgida de las Fuerzas Básicas rojiblancas.