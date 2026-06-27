El joven delantero llegó procedente desde Toluca pero no logró dar el salto al Tapatío o el primer equipo y finalmente anunció su salida de la institución.

Las Fuerzas Básicas de Chivas continúan registrando movimientos de cara a la próxima temporada. Ahora fue Sebastián Bucio quien confirmó su salida del Guadalajara mediante un mensaje publicado en redes sociales, donde agradeció al club por su etapa de formación.

El delantero mexicano de 20 años compartió un emotivo mensaje de despedida tras finalizar su ciclo con el Rebaño. “Hoy me despido de un club que me dejó grandes amistades y muchos aprendizajes. Doy gracias a todos los que estuvieron día con día conmigo formándome como persona y como jugador”, escribió el atacante.

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Bucio llegó a Chivas procedente de Toluca y durante su estadia mayoritariamente formó parte de la categoría Sub-19, aunque también sumó minutos en la Sub-21. Aunque no le alcanzó para debutar con Tapatío o el primer equipo, fue considerado una de las opciones ofensivas dentro de la estructura de Fuerzas Básicas rojiblancas.

Su salida se suma a otros movimientos recientes que se han producido en la cantera del Guadalajara. En las últimas semanas también se despidieron del club jugadores como Érick Montiel, Xandor Camacho, Carlos Zepeda y Gibrán Ortiz, quienes tampoco continuarán dentro de la institución.

Los 10 canteranos que realizan pretemporada con el primer equipo

Mientras algunos futbolistas se despiden de la institución, otros comienzan a ganar protagonismo. Durante la pretemporada, Gabriel Milito ha trabajado con diez jóvenes canteranos, entre ellos Sebastián Liceaga, Robinho Romero, Cristo Navarrete, Ángel Chávez, Yohan Orozco, Carlos Hernández, Samir Inda, Leonel Calderón, Hugo Mata y Jesús Hernández, quienes buscan abrirse camino en el primer equipo rojiblanco.