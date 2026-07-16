Grajales, Ramírez y Gallardo son los futbolistas más jóvenes registrados por el Guadalajara en la categoría Sub-21 para el nuevo torneo.

La cantera de Chivas vuelve a ser protagonista de cara al Apertura 2026. En el registro oficial de la categoría Sub-21 aparecen varios futbolistas con proyección a futuro, aunque hay tres nombres que llaman especialmente la atención por su edad: Jhonnatan Grajales, Leonardo Ramírez y Jonathan Gallardo, quienes con apenas 17 años forman parte del plantel rojiblanco para la competencia.

El caso más conocido es el de Jhonnatan Grajales, defensor que puede desempeñarse tanto como lateral como zaguero central. El chiapaneco ha sido uno de los canteranos más destacados de su generación, al punto de convertirse en capitán de la Selección Mexicana Sub-17 y disputar el Mundial de la categoría. Su versatilidad y liderazgo lo colocan como uno de los proyectos más prometedores de Verde Valle.

Grajales es uno de los prospectos más interesantes que tiene Chivas (Imago7)

Por su parte, Leonardo Ramírez aparece como una alternativa capaz de desempeñarse en más de una posición. Habitualmente se mueve como lateral, aunque también puede actuar en funciones de mediocampo, una característica cada vez más valorada en el futbol moderno y que le permite ofrecer distintas soluciones dentro del terreno de juego.

El tercer nombre es Jonathan Gallardo, mediocampista que también fue incluido en el registro de la Sub-21 pese a tener solo 17 años. Su presencia en una categoría superior a la que le corresponde por edad representa una muestra de confianza por parte del club en su proceso de desarrollo y proyección.

Imagen generada con IA Chat GPT.

Las otras joyas de Chivas Sub-21

Además de estos tres juveniles, el Guadalajara cuenta con varios elementos de 18 años dentro de la categoría. Entre ellos destacan Leonel Calderón y Gael García, quienes ya han tenido acercamientos con el primer equipo y son considerados dos de los candidatos más fuertes para dar el siguiente paso en su carrera. Incluso, no sería descabellado pensar que durante los próximos meses puedan consolidarse en Tapatío y acercarse cada vez más al sueño de debutar con el primer equipo rojiblanco.