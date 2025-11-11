Finalmente el último boleto a los 16avos de Final de la Copa del Mundo Sub-17 se lo quedó a México tras ser octavo mejor tercero y enfrentará a Argentina en la siguiente ronda. De cara al siguiente juego del Tri repasamos cómo y dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO en que jugarán las joyas de Chivas: Gael García Ortega y Jhonnatan Grajales.

El equipo de Carlos Cariño sin duda llevó adelante una de las peores fases de grupo en la historia de los mundiales. Perdió por 2-1 ante Corea del Sur, superó a Costa de Marfil por 1-0 y cayó por 3-1 ante Suiza, por lo que necesitaba un milagro para clasificar a la siguiente instancia de la cita mundialista.

Finalmente la Selección Mexicana logró alcanzar los 16avos de Final de la Copa del Mundo debido a que Arabia Saudita perdió por 2-0 ante Mali y por el Fair Play clasificó a la siguiente instancia. Gael García Ortega y Jhonnatan Grajales, jugadores de Chivas, enfrentarán a la dura Argentina que viene de clasificar invicta en el Grupo D con nueve puntos, 11 goles a favor y dos en contra.

¿Cuándo y dónde juegan México vs. Argentina por el Mundial Sub-17?

El juego entre México y Argentina por los 16avos de Final del Mundial Sub-17 se llevará adelante el próximo viernes 14 de noviembre en el Aspire Zona, Doha. El horario aún no fue confirmado por FIFA.

¿Cómo ver EN VIVO México vs. Argentina por el Mundial Sub-17?

Al igual que para el juego ante Corea del Sur, Costa de Marfíl y Suiza, el encuentro entre México Sub-17 frente a Argentina se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO por televisión abierta. La transmisión estará a cargo de Televisa, por lo que en territorio mexicano se podrá ver por TUDN, Canal 9 y el servicio de streaming ViX Premium. Obviamente, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con los jugadores rojiblancos en la Copa del Mundo.