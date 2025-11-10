La Selección Mexicana se encuentra en plena preparación para llegar de la mejor manera al Mundial 2026, por lo que tiene una buena prueba frente a Uruguay en Torreón. De cara a un nuevo amistoso del Tri repasamos cómo y dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO a los jugadores de Chivas: Raúl Rangel, Roberto Alvarado y Armando González.

Javier Aguirre tiene la ardua tarea de terminar de encontrar los once jugadores ideales para el debut en el que el conjunto nacional será nuevamente anfitrión por tercera vez en su historia. El equipo del Vasco viene de perder por goleada ante Colombia por 4-0, mientras que en el Estadio Akron igualó en un buen partido ante Ecuador.

El próximo fin de semana la Selección Mexicana volverá a tener acción con la presencia de Raúl Rangel, Roberto Alvarado y Armando González en la convocatoria. El Tala seguramente peleará la titularidad ante Uruguay, mientras que el Piojo y la Hormiga seguramente van a esperar tener una oportunidad desde el banco de suplentes.

¿Cuándo y dónde juegan México vs. Uruguay por la Fecha FIFA para el Mundial 2026?

El juego entre México y Uruguay se llevará adelante el próximo sábado 15 de noviembre en el Estadio Corona de Torreón. El mismo comenzará a disputarse a las 19:00 del Centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO México vs. Uruguay por la Fecha FIFA para el Mundial 2026?

Al igual que en otras oportunidades, el encuentro entre México y Uruguay se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO por televisión abierta. La transmisión estará a cargo de Televisa y TV Azteca, por lo que en territorio mexicano se podrá ver por Azteca Deportes, Canal 7, TUDN, Canal 9 y el servicio de streaming ViX Premium. Obviamente, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con los jugadores rojiblancos en la Fecha FIFA.