Armando González cerró el Apertura 2025 de la mejor manera posible: con gol y con título de goleo. El delantero de Chivas marcó en la victoria 4-2 sobre Monterrey, resultado que aseguró al Rebaño un lugar directo en la Liguilla y le permitió al atacante rojiblanco consagrarse campeón de goleo de la Liga MX, con 12 tantos, compartiendo el galardón con Paulinho (Toluca) y Joao Pedro (Atlético de San Luis).

Su logro fue celebrado en todo Guadalajara, pero también a la distancia. Desde Países Bajos, Mateo Chávez, su amigo y excompañero en las Fuerzas Básicas rojiblancas, le dedicó una emotiva felicitación en redes sociales: “No es suerte, hermano, lo trabajas desde hace años. Felicidades, Hormi”, escribió el futbolista del AZ Alkmaar, acompañando el mensaje con una foto del festejo de González y otra de ambos cuando eran niños con la playera de Chivas.

Mateo y la Hormiga crecieron juntos en la cantera rojiblanca, donde fueron campeones en distintas categorías, la última vez en el Sub-23 dirigido por Pepe Meléndez. Además, ambos debutaron con Chivas en el mismo año, bajo la dirección técnica de Fernando Gago.

Los dos futbolistas, por si fuera poco, son claros ejemplos del ADN rojiblanco, ya que sus padres, Paulo César Chávez y Armando González, también vistieron la camiseta de Chivas, marcando el camino para sus hijos, que están muy identificados con el Guadalajara.

Armando González y Mateo Chávez, compañeros desde la cantera de Chivas (Imago7)

Mateo y la Hormiga se reencuentran con la Selección Mexicana

El destino volverá a reunir a Mateo Chávez y Armando González, puesto que ambos forman parte de la convocatoria de la Selección Mexicana para los amistosos ante Uruguay y Paraguay. La Hormiga, de hecho, acaba de recibir su primer llamado, mientras que Mateo ya es un nombre habitual en las nóminas del Tri y hasta formó parte de la conquista en la Copa Oro 2025.