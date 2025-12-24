No hay dudas de que una de las grandes decepciones en Chivas fue la de Chicharito Hernández, quien falló un penal clave ante Cruz Azul. En medio de este contexto, Eduardo de la Torre fue brutal con una opinión sobre el atacante al señalar que de haberlo metido hubiera sido demasiado mérito para lo poco que había aportado al equipo.

No hay dudas de que la playera del Rebaño Sagrado le quedó muy grande en este regreso porque no marcó la diferencia esperada. A su vez, su salida fue por la puerta de atrás y sin despedirse de una afición rojiblanca que colmó el Estadio Akron para recibirlo.

Por otro lado, la gota que derramó el vaso fue el penal que falló ante Cruz Azul a falta de minutos para que termine el partido de vuelta. En medio de este contexto, Eduardo de la Torre, exjugador y campeón con Chivas, afirmó que era demasiado mérito para Chicharito Hernández por lo que había realizado.

“Yo no lo veo como egoísta, yo lo veo como valiente, pero voy a decir una cosa. Hubiera sido muy ingrato para el Guadalajara que el Chícharo fuera el héroe de ese partido, hubiera sido muy ingrato para el resto del equipo. Lo llevaron para hacer muchas cosas y no pudo con ninguna”, expresó Yayo en Fox Sports.

Chicharito Hernández rompió el silencio

Luego de que se confirmara su salida de Chivas, Chicharito Hernández rompió el silencio en redes sociales. En su cuenta de Instagram se mostró recorriendo New York, tomándose fotografías con aficionados del Guadalajara y bebiendo un café.