Las Chivas de Guadalajara se medirán al América en el partido que divide al país, cuando este sábado jueguen el Clásico Nacional en el Estadio Ciudad de los Deportes del Torneo Apertura 2025. Por lo que el exjugador rojiblanco, Eduardo de la Torre, confía en que el equipo de sus amores dé la sorpresa.

Yayo de la Torre es parte importante de la historia del Rebaño Sagrado, al haber sido campeón en 1987, además de que encaró muchos Clásicos que forjaron ampliamente la rivalidad entre ambos conjuntos. Y a pesar de que las Águilas llegan en mejor momento, el exgoleador aseguró que los rojiblancos son un rival muy digno aunque sea considerado más débil.

“Siempre lo será (digno rival), en las buenas y en las malas. Me queda claro que ahorita América es mejor en la tabla de posiciones, en el plantel, en el presupuesto, en todas esas cosas América es mejor, definitivamente. Son el equipo más digno por jugar con puros jugadores mexicanos”.

Yayo de la Torre fue campeón en 1987. Foto: Imago7/Eloy Castillo

“Sigo pensando que siempre será un rival digno, o si no no sería el Clásico que todo mundo está esperando. Porque siempre hay la ilusión de que el débil le pegué al fuerte. El débil es Guadalajara. Siempre puede haber sorpresas. A mí me tocaron muchos Clásicos donde América era superior y se le ganó”, apuntó Yayo la Torre en La Última Palabra de Fox Sports.

Yayo de la Torre fue el primer DT en la era de Jorge Vergara

La historia de Eduardo de la Torre con Guadalajara no solo se remite a lo que hizo dentro de la cancha. También fuera de ella se encargó de escribir un nuevo capítulo pero no fue igual de exitoso. Cuando Jorge Vergara adquirió al Rebaño en el 2002, se encargó de designar al Yayo como entrenador, aunque su labor solo duró unos partidos, ya que por malos resultados fue despedido.