Este lunes, la Federación de Futbol de Guatemala informó por medio de redes sociales la reatificación deLuis Fernando Tenea como su entrenador, a pesar de no haber clasificado a la Copa del Mundo de 2026.

La continuidad del extécnico del Club Deportivo Guadalajara será hasta el próximo proceso mundialista. Cabe mencionar que esta será la primera vez en la historia del Guatemala que un estratega estará en dos ciclos, así que la confianza del país centroamericano en el “Flaco” es plena.

“La Federación de Futbol de Guatemala confirma la continuidad del director técnico Luis Fernando Tena, al mando de la Selección Nacional de Guatemala para el proceso de 2026 a 2030. El profesor Luis Fernando tena continuará de forma directa con la conducción, manejo y preparación de la Selección”, se lee en el comunicado.

Luis Fernando Tena seguirá siendo técnico de Guatemala.

¿Cómo le fue a Luis Fernando Tena con Guatemala en las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026?

Con México, Estados Unidos y Canadá fuera de las Eliminatorias para la Copa del Mundo de 2026 por ser anfitriones, la Selección de Guatemala compitió hasta el final, pero terminó quedándose sin un lugar en la próxima fiesta del futbol.

El equipo de Luis Fernando Tena culminó la Ronda Final con dos compromisos ganados, dos empatados y dos perdidos, por ende solo logró sumar ocho uniddes y con esto se quedó en la tercera posición del Grupo A y quedó fuera del Mundial de 2026.

Destacar que el formato de las Eliminatorias de la CONCACAF estableció que el primer lugar de cada sector clasificaba directo a la Copa del Mundo, mientras que los dos mejores competirán por un boleto en Repechaje.