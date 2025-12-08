La directiva del Club Deportivo Guadalajara no para de trabajar ya que sigue buscando refuerzos para el Torneo Clausura 2026, pues son conscientes de que no es suficiente con Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez para pelear el próximo año por el título.

Ahora los altos mandos de Chivas están enfocados en reforzar la lateral izquierda, de acuerdo con información del periodista, Alex Ramírez, ya que Ángel Chávez, quien llegó procedente de los Rayos del Necaxa, reforzará al Tapatío de la Liga de Expansión MX.

“Nos preguntábamos en programos a dónde venía Ángel Chávez. Ha quedado resuelto el tema. En Tapatío dan de alta a Ángel Chávez y se convierte en el primer refuerzo, así de que Chivas continúa en la búsqueda de un lateral por izquierda ya que Chávez será jugador del Tapatío. De hecho ya está trabajando con Pepe Meléndez”, reportó Alex Ramírez en un video que compartió en su cuenta de X.

Cabe mencionar que la directiva del Club Deportivo Guadalajara quiere reforzar todas sus líneas para tener un plantel más redondo en el 2026, así que tras la contratación de Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez, ahora su prioridad es buscar quién le compita a Bryan González.

¿Cuándo regresa Chivas de vacaciones?

Después de quedar eliminados a manos de Cruz Azul del Torneo Apertura 2025, la dirigencia del Club Deportivo Guadalajara y el cuerpo técnico optó por darle dos semanas de vacaciones a los futbolistas, así que estarán de vuelta en Verde Valle el lunes 15 de diciembre para iniciar con la pretemporada para el Torneo Clausura 2026, donde buscarán ser de nueva cuenta protagonistas.