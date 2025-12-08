Cuauhtémoc Blanco, protagonizó una nueva polémica durante un partido amistoso de leyendas entre Chivas y América disputado en McAllen, Texas, Estados Unidos, tras propinarle un golpe en el rostro a Sergio Hernández.

En una pelota parada, la leyenda mexicana se hizo de palabras con el guardameta del Club Deportivo Guadalajara y de un momento a otro soltó un golpe que alcanzó a conectar a Sergio Hernández.

En el video que ya se hizo viral en redes sociales se puede observar que Cuauhtémoc Blanco le gritó de todo al forjado en el Rebaño Sagrado mientras estaba en el césped, mientras que Héctor Reynoso se acercó a reclamarle; sin embargo, el oriundo de Tepito en ningún momento se achicó.

Braulio Luna fue quien intentó calmar los ánimos, no así Jorge “Chatón” Enríquez, quien también se acercó a Cuauhtémoc Blanco para decirle de todo, mientras que Adolfo Bautista mostró preocupación por su compañero.

¿Qué pasó después del golpe de Cuauhtémoc Blanco a Sergio Hernández?

Tras el altercado, Cuauhtémoc Blanco ayudó a Sergio Hernández a levantarse y el Juego de Leyendas entre Chivas y América continuó como si nada hubiera pasado. Incluso no hubo sanción para el exgobernador de Morelos.

Si bien, muchos recuerdan a Cuauhtémoc Blancopor sus goles, su carrera también ha estado marcada por varias polémicas dentro y fuera de la cancha, siendo el más recordado el del 2003, cuando al finalizar un partido entre Veracruz y América, le propinó un golpe al periodista, David Faitelson.

