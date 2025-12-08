Uno de los puestos que Chivas quiere reforzar para el Clausura 2026 es en la línea defensiva, puesto que parece ser esquivo de momento para la directiva rojiblanca. En medio de este contexto, revelan que el Guadalajara tiene dos problemas al momento de ir por un zaguero, ya que no se ha movido tanto el mercado de pases en otras instituciones y que son pocos los clubes que quieren soltar a sus zagueros nacionales. Sin embargo, el Rebaño Sagrado planea fichar jugadores en otra posición que se puedan adaptar como defensores.

A lo largo del Apertura 2025 el Guadalajara sufrió bajas en la línea defensiva por lesión o suspensión como sucedió con Luis Romo y Diego Campillo. A su vez, sus reemplazos, como Gilberto Sepúlveda, no terminaron de igualar el nivel que habían propuesto los titulares.

En medio de este contexto dan a conocer que Chivas tiene serios problemas para ir en busca de defensores para el Clausura 2026. “La directiva lo tiene muy claro. Quieren un refuerzo más sí o sí y estarán intentando encontrar a ese jugador que pueda llegar a reforzar al equipo de las Chivas. La realidad es que el mercado se ha movido mucho y el hecho que no se comiencen a mover las piezas complica un poquito esta situación. Es como un efecto dominó, cuando alguien destraba un tema se viene una cascada de movimientos”, explicó Jesús Bernal en su canal de YouTube.

Javier Mier y Alejandro Manzo buscan fichar a un defensor. (Foto: IMAGO7)

Y agregó: “El tema del defensa central se ha comenzado a complicar por lo mismo. Uno por este efecto dominó que menciono. Y el otro es que al solo poder fichar mexicano tampoco es que estén dispuestos a soltar a sus defensas centrales mexicanos pues les abre la posibilidad de traer a otro extranjero en otra posición. Esas partes han complicado lo del zaguero central, por eso le pusieron freno de mano a la salida del Tiba Sepúlveda porque empieza vislumbrar el escenario de que no llegue ningún defensa”.

¿Qué solución tiene Chivas para fichar a un zaguero?

Por otro lado, revelan que el Guadalajara tiene una solución en mente para cerrar la llegada de un defensor. “Lo que tienen contemplado es buscar en alguna otra zona o tal como tipo de Romo, Dani Aguirre o esos que son contenciones y que pueden jugar como defensor”, cerró Jesús Bernal.