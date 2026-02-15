Chivas viene de dejar claro que está para competir por el Clausura 2026 debido a que superó con creces a América. Tras el partido, la reacción de Amaury Vergara y Javier Mier fue de pura felicidad luego de que el Guadalajara se quedará con el Clásico Nacional.

Mientras Gabriel Milito se mostró contento y pide mesura con los festejos, la afición rojiblanca se ilusiona con que en este torneo se dé la 13. Especialmente porque es un equipo con un estilo de juego en el que los jugadores salen a comerse al rival en los 90 minutos.

Armando González anotó el único gol de un partido en el que Chivas debería haber ganado por una mayor diferencia si la Hormiga no fallaba los goles cantados que tuvo. Enfrente hubo un América que intentó en el segundo tiempo, pero que fue dominado por un Guadalajara que mostró todas sus armas para que no puedan hacer nada.

Tras el partido Amaury Vergara estalló en las redes sociales para escribir: “GANARON LAS CHIVAS”. Por su parte, Javier Mier, como si fuera una cábala publicó en Instagram: “Juntos”. Sin duda la directiva del Rebaño Sagrado está igual de ilusionada que toda la afición rojiblanca.

Gabriel Milito pidió mesura tras la victoria ante América

Luego de lo vivido en el Estadio Akron, Gabriel Milito se mostró contento por la victoria ante América, pero señaló que no se logró nada. “Hemos tenido un comienzo muy bueno, es necesario tener prudencia, es el momento donde te elogian de manera desmedida, pero aún no conseguimos nada. Faltan muchos partidos por recorrer para alcanzar el objetivo que nos propusimos”, expresó el técnico argentino.