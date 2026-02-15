Chivas no solo dejó en evidencia que está preparado para pelear por el campeonato, sino que además dejó en evidencia que el América de André Jardine no funciona. Tras lo sucedido en el Estadio Akron, Henry Martín admitió lo que todo el Guadalajara vio que fue un equipo que no estuvo a la altura de las circunstancias.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado llevó adelante un excelente partido debido a que sometió al conjunto azulcrema. Es más, de no haber sido por los claros fallos de Armando González, el partido podría haber terminado con tres o cuatro goles diferencia.

Uno de los jugadores que pudo tocar el balón y que se fue molesto por el partido que había realizado América fue sin dudas Henry Martín. En zona mixta el atacante azulcrema confirmó lo que el mundo vio en el Estadio Akron al señalar que estaban avergonzados y que no estuvieron a la altura de las circunstancias.

Henry Martín confirmó lo que todo Chivas vio en el Estadio Akron. (Foto: IMAGO7)

“No tenemos tiempo, la siguiente semana tenemos un partido que enfrentar, duele, nos avergonzamos hoy, sí, pero le tenemos que dar vuelta a esto, ya mañana pensamos en el siguiente rival”, comentó en zona mixta. Y agregó: “Este grupo tiene mucho para dar, tenemos que encontrar nuestra mejor versión individualmente primero y lo colectivo se va a ir dando partido a partido, las nuevas incorporaciones van a ayudar mucho, hoy no estuvimos a la altura, eso está claro, pero vuelta a la página, a enfrentar los partidos que restan de los dos torneos, tenemos un techo muy alto por alcanzar”.

Henry Martín estalló contra sus compañeros en el Estadio Akron

Por otro lado, lo que la transmisión de Amazon Prime fue como estalló Henry Martín contra sus compañeros en el Estadio Akron. Según lo informado por Jesús Bernal, el capitán de América los reunió a todos en el centro de campo, pido que no haya nadie del cuerpo técnico y mostró toda su bronca por el partido que llevaron adelante.