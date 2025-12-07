Chivas se alista de la mejor manera para el inicio de la pretemporada para el Clausura 2026. La directiva rojiblanca trabaja contrarreloj para tener listo el plantel con el que comenzará el conjunto rojiblanco en busca de conquistar la 13 que tanto se desea.

Como se sabe el Guadalajara trabaja a marchas forzadas para cerrar la plantilla para el primer semestre del año. Por este motivo en Rebaño Pasión repasamos el semáforo de altas del conjunto de Gabriel Milito.

Ángel Chávez

Ángel Chávez se convirtió en la primera alta de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Uno de los primeros refuerzos que confirmó Chivas para el Clausura 2025 de la Liga MX fue el de Ángel Chávez. El futbolista llega al Guadalajara proveniente de Necaxa a cambio de la carta de Raúl Martínez. Cabe destacar que en primera instancia el defensor será probado en Tapatío.

Ricardo Marín

Gabriel Milito quiere a Ricardo Marín en su ataque. (Foto: IMAGO7)

Otro de los fichajes que falta que el Guadalajara haga oficial es el de Ricardo Marín, quien regresa a las filas rojiblancas tras su paso en Puebla. El Rebaño Sagrado rechazó la idea de renovar el préstamo con la Franja luego de que Gabriel Milito haya pedido que lo dejen porque considera que va a ser pieza clave en su once titular.

Ángel Sepúlveda

Ángel Sepúlveda llegará a Chivas post participación en la Intercontinental. (Foto: IMAGO7)

Ante la gran cantidad de bajas que habrá en Chivas en el ataque la directiva irá por Ángel Sepúlveda tras ser pedido por Gabriel Milito. Según lo informado por César Luis Merlo, el Guadalajara pagará mucho de los cuatro millones de dólares que se vienen hablando y su contrato será por un año y medio más la opción de extenderlo por seis meses más.

Brian Gutiérrez

Chivas se quedaría con una de las bombas del mercado. (Foto: IMAGO7)

En el mediocampo el Guadalajara tendría todo acordado con Chicago Fire para quedarse con el fichaje de Brian Gutiérrez. El futbolista de 22 años firmará un contrato por cuatro años más la opción de extenderlo por uno más, según lo informado por César Luis Merlo.

Daniel Aceves

Daniel Aceves sonó como rumor para reforzar la defensa de Chivas. (Foto: IMAGO7)

La línea defensiva es otro de los puntos a reforzar en el Rebaño Sagrado tras la gran cantidad de bajas que se vivieron a nivel, suspensión o lesión. Uno de los jugadores que se escuchó que podría llegar al Rebaño Sagrado era Daniel Aceves. De momento el defensor de Pachuca no habría avanzado para llegar al Guadalajara y todo queda en un rumor.

Víctor Guzmán

Es complicado el arribo de Guzmán a Chivas. (Foto: IMAGO7)

Otro de los defensores que se comenzó a escuchar que podría ser del interés de Chivas para el Clausura 2026 era Víctor Guzmán. El defensor de la Pandilla de Nuevo León no entra en los planes del Guadalajara para el siguiente año, según lo informado por Alex Ramírez.

Sebastián Córdova

Sebastián Córdova está muy lejos de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Uno de los jugadores que se rumoró por el supuesto interés de Chivas en otros mercados de pases era el de Sebastián Córdova. Sin embargo, con la inminente llegada de Brian Gutiérrez y el bajo nivel del mediocampista en Tigres está totalmente descartado su fichaje.

Óscar Macías

Óscar Macías no es tenido en cuenta por Chivas. (Foto: IMAGO7)

Otro exjugador de Chivas que se empezó a escuchar que podría volver era Óscar Macías, quien actualmente está en Atlético de San Luis. Sin embargo, Alex Ramírez explicó que el Rebaño Sagrado no mira con la intención de fichar al mediocampista

Eduardo Águila

Eduardo Águila no entra e planes de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Uno de los futbolistas que Chivas comenzó a sondear en el Clausura 2026 era el nombre de Eduardo Águila, quien fue buscado para el Apertura 2025. Sin embargo, José María Garrido dio a conocer que el Rebaño Sagrado no lo tiene en cuenta y que está totalmente descartado para que llegue en este libro de pases.

Daniel Flores

Daniel Flores se queda a préstamo en Estados Unidos. (Foto: IMAGO7)

Uno de los defensores que se perfilaba a llegar para el Clausura 2026 y reforzar el lateral izquierdo era Daniel Flores. Sin embargo, Phoenix Rising FC decidió hacer uso de la extensión de su préstamo para el 2026.

Sebastián Pérez Bouquet

Sebastián Pérez Bouquet no es del interés de Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

Otro futbolista que la afición de Chivas comenzó a ilusionarse con volver a ver con la playera rojiblanca era Sebastián Pérez Bouquet. Sin embargo, ayer Jesús Bernal dio a conocer que el mediocampista no entra en los planes de Gabriel Milito y está descartado.

César Montes

César Montes no llegará a Chivas para el Clausura 2026. (Foto: IMAGO7)

César Montes es otro de los jugadores que en el Guadalajara volvió a escucharse debido a que se necesita reforzar la zona defensiva. Sin embargo, todo indica que podría llegar a Chivas, pero recién para el Apertura 2026.