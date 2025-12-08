Aunque no se hizo oficial se sabe muy bien que Ángel Sepúlveda es nuevo jugador de Chivas para el Clausura 2026. Su llegada llama la atención porque es un jugador mayor de 30 años, pero revelan que el motivo de su fichaje no es solo por su actualidad en Cruz Azul, sino que se debe a que la directiva no quiere que el ataque rojiblanco quede a manos de puro canterano.

Uno de los grandes puntos en común que tienen Chicharito Hernández y Alan Pulido además de sus altos salarios es que los dos son jugadores veteranos y que no anotan goles. Entre los dos suman seis goles en la Liga MX desde que volvieron, mientras que Armando González en un campeonato los duplica.

Es por este motivo que tanto afición como prensa especializada ven de reojo la llegada Ángel Sepúlveda a Chivas. Sin embargo, Jesús Bernal reveló en su canal de YouTube que uno de los motivos por los que la directiva decidió apostar por el atacante de Cruz Azul es porque no quieren que el ataque quede en manos de la cantera rojiblanca.

Ángel Sepúlveda llegará a Chivas post participación en la Intercontinental con Cruz Azul. (Foto: IMAGO7)

“Una de las razones por las que quieren al Sepu es porque no quieren que el ataque de Chivas quede en puro jóvenes. Lo quieren proteger un poco más, quieren que el ataque del Guadalajara tenga un poquito de experiencia por la salida de Chicha y la inminente salida de Pulido”, explicó el periodista ESPN.

¿Qué puede hacer caer la llegada de Ángel Sepúlveda a Chivas?

Cabe destacar que el único motivo por el que Ángel Sepúlveda no puede llegar a Chivas es si se lesiona en la Copa Intercontinental. Cabe destacar que la única condición que pidió cumplir Cruz Azul en la negociación es dejar ir al jugador ni bien haya terminado la competencia para la Máquina en el 2025.