La eliminación ante los Diablos Rojos del Toluca en las Semifinales del Torneo Apertura 2025 fue sin duda un duro golpe para Rayados de Monterrey, por lo que este fracaso podría tener graves consecuencias como la salida de Domènec Torrent.

Si bien en “El Barrrial” han desmentido esta información, el periodista regiomontano, Jesús Barrón, reveló que la directiva de “La Pandilla” ya tiene en carpeta a un director técnico que ya conoce bien la Liga MX tras su paso por Cruz Azul y que en sus inicios fue auxiliar técnico de Gabriel Milito.

Hablamos nada más y nada menos que de Martín Anselmi. Según la fuente antes mencionada, el estratega argentino es el que más gusta a las altas esferas de Rayados de Monterrey en caso de que determinen concluir con el proyecto de Domènec Torrent.

“El nombre que más le gusta al Consejo de Administración Rayados-FEMSA para ser el próximo entrenador del club es nada más y nada menos que Martín Anselmi, y contacto YA HUBO”, escribió Jesús Barrón en su cuenta de X.

Martín Anselmi es opción para dirigir a Rayados de Monterrey.

Cabe mencionar que de esta manera, Martín Anselmi podría tener su revancha en el balompié azteca, luego de su polémica salida de Cruz Azul para cumplir su sueño de dirigir en el Viejo Continente, en este caso con el Porto de Portugal, donde no le fue nada bien.

Gabriel Milito, el maestro de Martín Anselmi

Gabriel Milito fue el primer maestro de Martín Anselmi en el futbol profesional, después de que trabajaran juntos en el Atlético Independiente en 2016. El extécnico de Cruz Azul fue analista dee video del exjugador del FC Barcelona.

En Atlético Independiente estuvieron trabajando juntos alrededor de nueve meses, hasta que Gabriel Milito presentó su renuncia, pero siguió siendo parte de su equipo de trabajo en CA Atlanta, Inter de Porto Alegre e Independiente del Valle, hasta que recibió su primera oportunidad como entrenador en La Calera de Chile.