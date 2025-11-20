A lo largo diferentes partes del mundo hay una serie de exjugador y entrenadores de Chivas que dan de qué hablar por sus papeles. Luis Fernando Tena, extimonel rojiblanco, es noticia en el futbol de Guatemala y Costa Rica debido a que es serio candidato a ser el próximo entrenador del seleccionado tico para reemplazar a Miguel Herrera. ¿El Flaco va a aplastar a un Piojo americanista?

En la última fecha FIFA se terminaron de definir los clasificados directos a la Copa del Mundo 2026 en la que México será anfitrión por tercera vez en su historia. A su vez, se definió quienes van a jugar el repechaje en el estadio de Chivas y Rayados de Monterrey tras un final no apto para cardíacos en la CONCACAF.

En medio de este contexto Costa Rica fue la gran sorpresa debido a que no pudo superar a Honduras y quedó automáticamente eliminada del Mundial 2026. Inmediatamente Miguel Herrera, duramente criticado por la prensa tica, fue despedido y se marchó por la puerta de atrás tras su rotundo fracaso.

Luis Fernando Tena podría darle golpe de gracia a Miguel Herrera. (Foto: GETTY)

Tras lo vivido en la última fecha FIFA el seleccionado costarricense ya comienza a analizar cuál es el nuevo rumbo que tomará. Uno de los candidatos que se perfila a suceder al Piojo es un exentrenador de Chivas. Se trata de Luis Fernando Tena, quien el el 2020 fue entrenador de Chivas bajo la Dirección Deportiva de Ricardo Peláez, quien quedó eliminado junto a Guatemala tras finalizar tercero con ocho puntos en el Grupo A.

“Costa Rica quiere a Luis Fernando Tena como técnico”, reveló el periodista Juan Carlos Gálvez en X. Por su parte desde territorio guatemalteco señalan que ya hubo oferta para que el Flaco renueve. “Lo concreto de Luis Fernando Tena hoy. La Federación ya le mandó la contraoferta económica, el técnico mexicano aún no contesta. Atentos”, reveló Gálvez.

¿Qué quiere hacer Luis Fernando Tena?

Consuma la eliminación del Mundial 2026 con Guatemala, Luis Fernando Tena dejó claro en conferencia de prensa que quería seguir. “Yo quiero continuar aquí. Uno empieza a soñar otra vez, analizar y hacer planes con la gente joven que empuja. Es inevitable pensar en el futuro e ilusionarse otra vez. Le di las gracias a los jugadores, fue un gusto”, comentó el Flaco.