La afición de Chivas agotó los boletos para la ida de los Cuartos de Final ante Cruz Azul por la Liguilla, por lo que jugadores han regresado con todo a Verde Valle tras cuatro días de vacaciones. En medio de este contexto, Roberto Alvarado ya regresó a Guadalajara y dejó un claro mensaje al interior del equipo al señalar que será un partido difícil ante la Máquina.

El Guadalajara tiene una dura parada en el primer partido que llevará adelante en la Fiesta Grande del futbol mexicano debido a que enfrenta a uno de los candidatos al títulos. El conjunto de La Noria es un rival que dejó la espina clavada debido a que aprovechó dos errores para llevarse los tres puntos en el Estadio Akron en la fase regular del Apertura 2025.

De cara a la ida en el Gigante de Zapopan Chivas ya se prepara con todos sus jugadores tras el regreso de los tres futbolistas cedidos a la Selección Mexicana. En medio de este contexto, Roberto Alvarado dejó un mensaje al interior del Rebaño Sagrado al marcar que deben enfocarse porque será un partido difícil.

Roberto Alvarado volvió a ser titular en Chivas tras ganarle el puesto a Santiago Sandoval. (Foto: Imago7)

“Ahora a pensar en la Liguilla, en lo que viene el partido contra Cruz Azul. Creo que va a ser un partido difícil, pero ya pensando en el objetivo que tenemos. Ir día a día, haciendo las cosas bien”, expresó el Piojo. Y agregó: “Especial porque es Cruz Azul, pero quiero hacer las cosas bien. Quiero ayudar al equipo a pasar a Semifinal. Ahora sí estamos todos muy ilusionados para poder pelear por el título”.

Roberto Alvarado advierte a la Liga MX

En el aeropuerto de Guadalajara, Roberto Alvarado advirtió a los equipos de la Liga MX al señalar que van a pelear por el título. “Creo que le puede alcanzar para pelear el título. El grupo está comprometido, está muy unido y en ese aspecto todos estamos con el mismo objetivo”, respondió el atacante rojiblanco ante los medios de comunicación.