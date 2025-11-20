Aunque jugadores y cuerpo técnico se quieren enfocar en la Liguilla del Apertura 2025, el mercado de pases se filtró en la agenda diaria de Chivas. Son varios los nombres que se escuchan y uno de ellos es Brian Gutiérrez. Sin embargo, revelan los motivos por los que el Guadalajara no va a pelearle el fichaje del futbolista que juega en la MLS.

No hay dudas de que el Guadalajara se prepara para tener un mercado de pases interesante debido a que tendrá varias bajas de jugadores que no han marcado el nivel esperado. A su vez, se sabe muy bien que van a ir en busca de jugadores para puestos puntuales como en la línea defensiva, por lo que Daniel Aceves aparece como una posible solución ante la gran cantidad de futbolistas que se barajan.

En medio de este contexto, diferentes reportes señalan que uno de los jugadores por los que Chivas va con todo es Brian Gutiérrez. Este rumor surge a partir de que el futbolista de Chicago Fire haya comenzado a tramitar el pasaporte mexicano y así se elegible para jugar con la Selección Nacional de México.

Se especula que Chivas tendría un interés por Brian Gutiérrez. (Foto: GETTY)

Sin embargo, César Huerta dio a conocer que el futbolista está en una lista de jugadores a seguir, pero que en ningún momento se envió una oferta por él. A su vez, reveló que años atrás preguntaron cuál era la situación y la respuesta de la franquicia de la MLS fue: “Este es un muchacho fue proyectado en enviarlo a Europa y que si algún equipo del futbol mexicano lo quería tenían que poner una gran cantidad de dinero”.

¿Chivas planea quitarle el fichaje a Rayados?

El periodista del diario AS reveló que no hay ningún tipo de interés en estos momentos desde Chivas para ir en busca de Brian Gutiérrez. “Es un futbolista que sí está en carpeta, que es parte de una lista de seguimiento que tiene el Guadalajara. (…) ¿Ahora mismo hay una oferta por Brian Gutiérrez? No, no las hay”, expresó César Huerta en su canal de YouTube.

¿Rayados de Monterrey se queda con Brian Gutiérrez, el jugador que buscaría fichar Chivas? (Foto: GETTY)

En este mismo reporte señala que esta información sobre la pelea entre el Guadalajara y la Pandilla de Nuevo León por el jugador de Chicago Fire es para que los de regios desembolsen más dinero. “Justamente hoy se da conocer que el Monterrey está interesado en este muchacho y el club de futbol Monterrey si tiene una oferta sobre la mesa de Chicago Fire en un intento de convencer”, explicó el insider del Rebaño Sagrado.

Y agregó: “¿Qué tiene que ver con las Chivas? Este tipo de rumores tienen que ver con los promotores que buscan favorecer tal o cual operación. Es decir, casualmente se habla de que en Chivas renace el interés por Brian Gutiérrez y hoy nos enteramos de que si Monterrey si va por este muchacho. Si a mí me dicen ‘Ay, se lo ganan a Chivas’. Yo les digo que no porque no está intentando su fichaje”.