A falta de varios días para que arranque la Liguilla del futbol mexicano, la directiva de Chivas estaría trabajando fuerte en la construcción de un plantel poderoso para el próximo Clausura 2026, en donde se estaría negociando y avanzando con Brian Gutiérrez.

El mediocampista mexico-estadounidense recientemente causó furor en la Liga MX debido a que sacó su pasaporte mexicano, documento que le facilita el jugar en la Selección Mexicana y hasta en el Guadalajara, en donde un nuevo reporte indicaría que sí habría intención de la directiva de hacerse de sus servicios.

Es por eso que el reportero Jesús Hernández, reveló que los altos mandos del chiverío estarían en charlas por algunos refuerzos, en donde estarían avanzando paulatinamente para poder concretar la incorporación de Brian Gutiérrez, así como de Eduardo Águila del Atlético de San Luis, quien ya puso sus condiciones para cerrar el acuerdo.

“Brian Gutiérrez, el mexico-americano que recién acaba de recibir el pasaporte, los papeles mexicanos. Aunque juega para para Estados Unidos, es pretendido, interesaba y me dicen que se avanzó, que hay disposición, y de las dos partes. Parece que está caminando para que sea refuerzo de las Chivas.

“Cerrado no está, pero sí se avanzó con Brian Gutiérrez. Muchacho de 22 años que está en la MLS y que juega para el Chicago Fire”, explicó en su canal de YouTube.

¿Cuánto cuesta la carta de Brian Gutiérrez que pertenece a Chicago Fire?

Según el portal especializado en valuar a los futbolistas, Transfermarkt, el mediocampista mexico-estadounidense tendría un valor estimado de 5 millones de dólares y contaría con contrato vigente hasta diciembre del 2028 con la escuadra de la MLS.