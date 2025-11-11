El futbol es el deporte que despierta pasiones en más personas alrededor de todo el mundo, por lo que la diferencia de opiniones suele ser una constante, en donde el propio entrenador del Guadalajara, Gabriel Milito, habría perdido la cabeza por una serie de críticas en su contra expedidas por un exjugador de las Súper Chivas.

David Medrano reveló que el entrenador argentino habría tratado de localizar al exjugador y entrenador del Rebaño, Daniel Guzmán, por decir una serie de críticas a su trabajo en el podcast de Ricardo La Volpe, en donde colabora como analista.

“Que quería ir a partirle la madre el otro día al gordo Guzmán. Algo dijo el gordo en el Lavolpismo, no sé qué haya dicho de Milito y que estaba investigando dónde podría encontrarse al gordo.

“No se los recomiendo, el gordo es bravo, es de barrio también. Me dijeron que lo quería topar”, reveló el comunicador en el programa La de Ocho.

¿Qué dijo Daniel Guzmán que hizo enfurecer a Gabriel Milito?

Aunque David Medrano no especificó cuál fue el comentario del exdelantero que hizo enardecer a Gabriel Milito, el Travieso fue uno de los críticos más fuertes del Guadalajara al arranque del torneo por el planteamiento que presentaba el argentino, lanzando muchas sugerencias en cada emisión del podcast.