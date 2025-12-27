La novela del futuro de Érick Gutiérrez continúa y estaría a punto de tener un nuevo giro en las próximas horas, ya que se ha mencionado que el todavía mediocampista de Chivas no estaría cerca de cerrar un acuerdo con el Pachuca como lo han reportado diversos reporteros de la fuente.

En días recientes se ha mencionado que el Guti estaría avanzando en las conversaciones con los Tuzos para regresar a la escuadra hidalguense; sin embargo, este sábado surgió una nueva versión que apuntaría que el futuro del futbolista estaría nuevamente fuera de México.

El reportero de Mediotiempo, Juan Manuel Figueroa, aseguró que el Guti no regresará al Pachuca, sino que habría clubes de la MLS interesados en hacerse de sus servicios, por lo que el Guadalajara estaría deseoso de cerrar la operación con algún club estadounidense debido a que ellos pagan de contado sus transferencias.

“La representante no tenía planeado el acomodarlo. Me enteraba lo de Pachuca con el Guti. De muy buena fuente te puedo decir que no es cierto, el Guti no va a Pachuca. Me decían que no hay nada ni cercano, Guti apunta a la MLS.

“Son dos equipos de la MLS y Cruz Azul que sí están interesados en él. A Chivas le gustaría que se fuera a la MLS porque te lo paga de cash, de contadito. Si se va a Cruz Azul, en Chivas saben que la van a hacer cansada con el sueldo”, explicó el comunicador en una transmisión de YouTube.

¿Por qué ya no quieren a Érick Gutiérrez en Chivas?

La realidad es que la directiva no tenía ninguna intención de desprenderse del Guti en este mercado de fichajes; sin embargo, la decisión habría sido tomada por Gabriel Milito, con quien se reportó que el Guti habría tenido algunas diferencias, por lo que el entrenador argentino habría decidido no tolerar ese tipo de actitudes.