A la directiva del Club Deportivo Guadalajarale está costando trabajo acomodar en otro equipo del futbol mexicano a Alan Mozo y a Erick Gutiérrez debido a que cuentan con un sueldo que pocas escuadras de la Liga MX pueden pagar.

Durante los últimos días se ha mencionado a varias entidades del balompié azteca como interesados en sus servicios, entre ellos América y Cruz Azul, pero el periodista Jesús Hernández desmintió esta información durante un video que compartió en su canal de YouTube platicando con su colega Erick López.

“Tampoco es que los esté buscando América y Cruz Azul”, dijo tajantemente “Chuy” Hernández, mientras que el comunicador de TUDN insistió en que ambos tienen que bajar sus sueldos considerablemente: “Tendrán que entrar en razón y bajar un poco sus pretensiones”.

En otro video de hace varios días, Jesús Hernández mencionó que Erick Gutiérrez sí estaba dispuesto a bajar su sueldo para facilitar su salida del Rebaño Sagrado, pero que Alan Mozo no estaba dispuesto a reducir su salario y que se la haría larga a la dirigencia del Club Deportivo Guadalajara, así que esta novela tiene todavía varios capítulos por delante.

¿Cuándo es el partido de Chivas ante Irapuato?

El partido del Club Deportivo Guadalajara ante Irapuato será el domingo 28 de diciembre en la cancha del Estadio Sergio León Chávez, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por ESPN y Disney +.

Para este encuentro, Gabriel Milito no contará con Diego Campillo, José Castillo y Armando González, debido a que se siguen recuperando de sus lesiones, pero sí tendrá disponible a sus refuerzos: Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda, además de Ricardo Marín.