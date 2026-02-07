El regreso de José Juan Macías al entorno de Pumasen su visita a Guadalajara representó un instante especial para el atacante, quien continúa con su proceso de recuperación luego de la lesión de consideración que sufrió en noviembre del año pasado.

La dolencia, diagnosticada como una ruptura del ligamento colateral medial y del menisco medial, llevó al exjugador del Club Deportivo Guadalajara a comenzar una rehabilitación cuyo tiempo estimado ronda los nueve meses.

En el viaje del conjunto universitario a Guadalajara para su compromiso ante los Rojinegros del Atlas, el delantero pudo reencontrarse y compartir momentos con el resto del plantel.

Las fotografías difundidas por Pumas en sus redes sociales captaron a JJ Macías reintegrándose al grupo y recibiendo un abrazo de Efraín Juárez, una escena que evidenció la cercanía y el respaldo del cuerpo técnico hacia él.

Así luce JJ Macías.

Cabe mencionar que el progreso del artillero ha quedado reflejado en redes sociales, donde el propio futbolista ha compartido distintos avances de su rehabilitación, realizando ejercicios de fortalecimiento, así como sesiones enfocadas en su recuperación física.

¿En qué equipos ha jugado JJ Macías?