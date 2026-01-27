José Juan Macías ha atravesado en los últimos años un camino lleno de contrastes, donde su calidad goleadora se ha visto frenada una y otra vez por las lesiones. Su etapa más reciente con Pumas volvió a verse golpeada por una seria lesión que encendió las alarmas en el cierre del Torneo Apertura 2025.

Fue en la Fecha 17, durante el partido ante Cruz Azul, cuando el exjugador de Chivas sufrió una fuerte acción que terminó con su salida. Las evaluaciones posteriores confirmaron el peor escenario posible: ruptura total del ligamento cruzado anterior, daño en el ligamento colateral medial y afectación en el menisco medial, el cual requirió intervención quirúrgica.

De acuerdo con los reportes médicos del conjunto universitario, JJ Macías deberá afrontar un largo proceso de rehabilitación que lo mantendría alejado de las canchas alrededor de nueve meses.

José Juan Macías reaparece en VIDEO y muestra avances en su recuperación

Cuando todo apuntaba a un proceso largo y complicado, el panorama comienza a cambiar. En días recientes comenzó a circular un video en el que se observa a José Juan Macías enfocado de lleno en su recuperación, realizando ejercicios exigentes para fortalecer la rodilla.

Cabe mencionar que su futuro contractual desató rumores en las últimas semanas, desde el entorno de Pumas se ha dejado claro que decidieron prolongar su acuerdo por un año. Esta determinación permite que JJ Macías continúe con su rehabilitación bajo el respaldo del equipo capitalino.